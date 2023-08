Magical Mystery Mix am 15.08.2023_Gloomy Sunday

Magical Mystery Mix - Gloomy Sunday

Es gibt diesen Song „Gloomy Sunday“, der 1932 von László Jávor geschriebene wurde. Es gibt eine Website mit dem Namen, es gibt Künstler und Bands, die sich Gloomy Sunday nennen, es gibt Podcasts und Playlists auf Spotify, mehrere Filme und CD-Zusammenstellungen. Es gibt unzählige Musiker, die dieses Stück interpretiert haben. Und es ranken sich viele Legenden rund um diesen Song, der auch als „Ungarisches Selbstmordlied“ bezeichnet wird.

Heute wollen wir auf dieses musikalische Universum ein Ohr werfen und ich erzähle euch was über die Hintergründe.

Playlist

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Szomorú Vasárnap 3:10 Hungarian Noir Pál Kalmár

3 Gloomy Sunday 3:11 Lady Day: The Complete Billie Holiday On Columbia Billie Holiday, Teddy Wilson

4 Gloomy Sunday 3:42 Gloomy Sunday Artie Shaw and his Orchestra 1940

5 Gloomy Sunday 4:09 South Heather Nova

6 Gloomy Sunday 3:55 Am I Not Your Girl? Sinéad O'Connor

7 Einsamer Sonntag - Gloomy Sunday 4:00 YouTube Mimi Thoma mit Orchesterbegleitung

8 Gloomy Sunday - Lied vom traurigen Sonntag 3:00 YouTube Sibylle Milde

9 Gloomy Sunday 3:25 Marian McPartland's Piano Jazz Radio Broadcast Marian McPartland, Elvis Costello

10 Gloomy Sunday 5:27 YouTube Björk

11 Gloomy Sunday 4:20 Gloomy Sunday Julius Chepreghy Quartet 1996

12 Gloomy Sunday 3:37 Gloomy Sunday Fritz-Szöke Duo 1999

13 Gloomy Sunday 5:57 Gloomy Sunday Lajos Dudas Trio 1998

14 Gloomy Sunday 5:14 Gloomy Sunday Trio Acoustic 1997

15 Fühl_es_Jingle 2:21 MMMx-Jingles 2003 Kurt Maninouk & Bdolf

Anmerkung: In dieser Sendung wird die urbane Legende thematisiert, dass das Stück "Gloomy Sunday" zum Selbstmord anregen kann, was aber nicht belegbar ist. Ich möchte aber betonen, dass das Thema Suizidgefährdung nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf, sondern ein Hinweis auf ein ernstes Problem eines Menschen darstellen kann. Solltest Du unter Depressionen leiden oder gar Suizidphantasien haben, ist es wichtig, mit vertrauten Familienmitgliedern oder Freunden über die Situation zu sprechen, um emotionale Unterstützung zu erhalten oder sich professionelle Hilfe zu suchen. Bitte denke daran, dass es keine Schande ist, um Hilfe zu bitten. Suizidgefährdung ist ein psychologischer Notfall und erfordert dringend Aufmerksamkeit. Wenn Du in dieser Situation bist oder jemanden kennst, der es ist, zögere nicht, Hilfsangebote zu suchen und anzunehmen.

Jeder Mensch verdient Unterstützung und Hilfe in schwierigen Zeiten!

Hier findest Du Hilfe in einer suizidalen Krise:

In Deutschland existiert eine Vielzahl verschiedener Hilfsangebote, an die sich Betroffene wenden können. Neben den Angeboten von Einrichtungen in Deiner Nähe kannst Du auch per Telefon oder online Hilfe erhalten.

Allgemeine Kontaktadressen Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummern Tel. 0800 -111 0 111 Evang. Tel. 0800 -111 0 222 Kath. Tel. 116 123 Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche Tel. 116 111 Nummer gegen Kummer für Eltern Tel. 0800 - 111 0 550 Nationale Kontakt- und Informationsstelle (NAKOS) zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen Tel. 030 - 31 01 89 60

Eine ausführliche Übersicht findest du bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention unter www.suizidprophylaxe.de.