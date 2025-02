Magical Mystery Mix am 18.02.2025_GFF92

Magical Mystery Mix

Geräusche für Fortgeschrittene 92 – Neo-Psychedelika

Die Sendung für die Freundin und den Freund seltsamer Musik.

Hören wir heute überwiegend ruhige minimalistische und schwebende Stücke - psychedelische Musik, für die man sich Zeit nehmen sollte und die die Ohren weit macht. In der Wiederholung steckt sehr viel Schönheit, wenn man sich drauf einlässt und den feinen Verästelungen und Entwicklungen folgt. Man wird interessante akustische Räume entdecken - ganz ohne störende Moderation.

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Verantwortlich und im Studio ist Kurt Maninouk, der euch viel Spaß wünscht.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Part I - Altar 4:43 Ritual Jon Hopkins, Ishq

3 Run 3:52 The Lost Flowers of Alice Hart Hania Rani

4 Willing Suspension of Disbelief 8:07 He She Them Us Selffish

5 Daybreak 5:45 Late Reflections Grandbrothers

6 Niv 6:49 Niv (Remixes) Geju

7 Kiddo Caterpillar 3:47 ashbalkum Salamanda

8 Veil of Time 3D (Binaural Version - Headphones Only) 2:45 3D Reworks Max Cooper

9 Sola Sistim 6:27 A Hundred Days Off Underworld

10 Woods of Admittance 5:10 Natthall Sebastian Mullaert, Tonhalle-Orchester Zürich

11 Circle 31 4:17 Foam and Sand Foam and Sand, Robot Koch, J Foerster

12 Pause - Reimagined by Hinako Omori 3:20 Poppy Ackroyd, Hinako Omori

13 Rolling 3:45 Einfluss Roedelius, Arnold Kasar

14 My Pazifik 3:24 Pop Ambient 2008 Ulf Lohmann

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und komplett anhören:

https://open.spotify.com/playlist/6WMycskX08YS12Gl3nAH5Q?si=6395ba7bc31d49c8

Konzept und Mix: Kurt Maninouk

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein, klar!