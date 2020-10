Magical Mystery Mix am 20.10.2020_Radio Aporee

Radio Aporee - so klingt unsere Welt

Stell dir vor, du hast eine Karte unserer Erde vor dir, übersät mit roten Punkten. Jeder Punkt symbolisiert ein akustisches Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und du kannst es anklicken und anhören. Das Plätschern des Baikalsees, Geräuschfragmente aus den Großstädten auf allen Kontinenten, eine Straßenszene in Vietnam, Nepal oder Afghanistan, der Freiburger Münstermarkt, das Meer am südlichsten Punkt in Indien, ein Priester aus Uganda, die Stimmung bei einem Spiel des SC Freiburg im Dreisamstadion, Unterwasser-Sounds aus der Antarktis usw. usf., das Portal www.aporee.org/ macht‘s möglich.

Radio Aporee ist ein offenes Portal, wo jeder Tonaufnahmen einstellen kann, verbunden mit einer kleinen Beschreibung und der genauen Ortsangabe. Man kann dann als Besucher der Seite Orte auf einer Karte von Google Earth auswählen oder auch nach Herzenslust nach Orten oder Geräuschen suchen.

Tauchen wir ein in 60 Minuten Geräusche unserer Welt. Ich werde keine weiteren Erläuterungen geben, aber wer Lust hat, kann auf meiner Webseite www.mmmx.de nachschauen, was es zu hören gibt.

(Der Kenner nutzt einen Kopfhörer)

Playlist

Kuhglocken am Col de la Madeleine in Frankreich

Staten Island Ferry Terminal in Lower Manhattan

Singende Kinder in Uganda

Fussballbar in Uganda

Schiffe hupen auf der Themse in London

Mermaid Parade in Brooklyn, New York

Aufzuggeräusche in grabähnlichen Korridoren in Kalifornien

Nachtzug in Goa, Indien

Touris in der blaue Moschee in Istanbul

Frauengesang in Pashupatinath, Kathmandu, Nepal

Jugendklimamarsch in Brüssel, Belgin

Affen im Urwald von Uganda

PALAOA Unterwassersounds aus der Antarktis (Alfred Wegner Institut)

Extinction Rebellion Demo in London

Spaziergang in Kentucky, USA

Gebete im Shiva Tempel in Kampala, Uganda

Kinder singen in einer Grundschule in Binga, Zimbabwe

Gottesdienst im Altenberger Dom

Betrunkener Sänger in der U-Bahn in der Bronx, New York

Nationaltheater in Brüssel vor der Vorstellung

Orthodoxe Zeremonie in Fener, Istanbul, Türkei

Automatische Ticketkontrolle in der U-Bahnstation von King’s Cross, London

Skater auf der Domplatte in Köln

Straßenszene in Kanyakumari am südlichsten Punkt Indiens

Millennium-Brücke in London

Abendverkehr an der Paviljoensgracht in Den Haag, Holland

Hauptstraße am Morgen in Kalangala, Uganda

Der Mazan-Strom in Saint Cirgue en Montagne in der Nähe des Hotels mit dem Duft des Waldes

Singende Kinder im Yemen

Palästinensische steinewerfende Kids

PALAOA Unterwassersounds unbekannten Ursprungs aus der Antarktis (Alfred Wegner Institut)

PALAOA kalbende Gletscher, Antarktis (Alfred Wegner Institut)

Extinction Rebellion Demo Ostern 2019, Waterloo Bridge, London

Prozession der Büßer, Stimme eines betenden Priesters, Chor des Publikums

Metal-workers beating rhythmically with their hammers, Boudhha, Kathmandu, Nepal

Basketball Spiel im Central Park, New York

Kunstwerksound und Autoverkehr, Faulerbad, Freiburg

Kabul, Tahimani, 8th street, FM radio frequency searching

Verkehr am Themseufer, London

Kabul, Nähe Darulaman Road, Ruf des Muezzin/Düsenjet/Atem

Münstermarkt Freiburg

Freiburger Münster mit Touristenführung und Stimmung der Orgel

Flohmarkt in Kopenhagen

Führung mit Erläuterung der Haschischherstellung, Kabul, Afghanistan

Kirchengeläute in Oberbergen am Kaiserstuhl

Umzug der schwarzen Schafe, eine der wichtigsten traditionellen Karnevalsfiguren in Sardinien

Kabul, Lycee Esteqlal, Kinder kaufen nach der Schule Süßigkeiten

Traditionelle Beerdigungszeremonie in Shuilin Township,Taiwan

Schritte auf Kies, Middelkerke, Belgien

Dreisamstadion Freiburg

Spielende Kinder im Park, Taipei City

Vogelatmo Oberberger, Kaiserstuhl

Ich bedanke mich herzlich für den Tipp zu Radio Aporee bei Wolfgang R. von Solid Pleasure, einer weiteren interessanten Sendung bei Radio Dreyeckland!

Bild: Screenshot www.aporee.com