Magical Mystery Mix am 21.01.2025_GFF90

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 90

Aus der Welt der akustischen Täuschungen, Vol. 1 - Binauralen Beats

Hast du schon mal was von binauralen Beats gehört? Bereits im Jahr 1839 hat der deutsche Physiker Heinrich Wilhelm Dove das Phänomen entdeckt. Dabei handelt es sich um die spezifische Sinneswahrnehmung von Schallwellen mit zwei unterschiedlichen Frequenzen. Das Wort binaural bedeutet “mit beiden Ohren” und bezieht sich in diesem Kontext darauf, dass sowohl das linke als auch das rechte Ohr die Töne separat wahrnehmen, was zu interessanten Effekten im Gehirn führt.

Und mit diesem Phänomen, seinem Einfluss auf Musik und seiner Vermarktung wollen wir uns heute beschäftigen.

Erklärung zur Grafik: So entstehen binaurale Schwebungen und interaurale Zeit-Differenzen

Blaue und rote Kurve: Ohrsignale mit leicht unterschiedlicher Frequenz bei Experimenten zu binauralen Schwebungen

Grüne Kurve: Interaurale Zeit-Differenzen (ITD), die sich aus diesen Ohrsignalen ergeben

Dies ist Folge 1 unserer kleinen Serie zu Phänomenen von akustischen Täuschungen. Am 18.02.2025 folgt eine Sendung zu "Shepard-Tönen" und "Risset-Rhythmen".

Ihr werdet euren Ohren nicht trauen!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Lucid Dream Inducing Music 3:14 Lucid Dreaming Music Deep Sleep Music Collective, Binaural Beats Sleep

3 Relaxing Lucid Dreaming Music 1:45 Deep Sleep: Relaxing Binaural Beats Sleeping Frequencies Binaraul Beats Sleep, Binaural Beats Experience, Deep Sleep …

4 174 Hz: Letting Go Emotional & Physical Pain 31:07 Solfeggio Soundscapes Meditative Mind

5 Deep Theta 4 Hz 5:20 Deep Theta : High Coherence Soundscapes for Meditation a… Steven Halpern

6 Beat Waves: 16 Hz, Release Oxygen to the Cell 3:21 Beta Waves: 13 Hz – 30 Hz, Binaural Beats, Music for Focus, … Brain Waves Therapy

7 Delta Sleep One 30:21 Brainwave Music System (6CD) Dr. Jeffrey Thompson

8 Delta Phase: Chapterhouse 5:21 Space Night - Volume 3 Global Communication

9 40 Hz Mindset Boost - Binaural Beats - 40 Hz 2:09 Binaural Beats: 40 Hz Theta Waves, Binaural Mind Serenity Delta Theta Gamma W…

10 Binaural Gamma 40 Hz 2:00 Binaural Beats and Isochronic Programs Relaxation Sleep Meditation

11 Binaural Gamma Sinus 40 Hz Drone 3:20 Gamma 30-100 Hz Awareness Drones Tranquility Spree

12 Sixth Chakra - Balance the Third Eye – 720 Hz 3:55 Chakra Frequencies – 864 Hz – 128 Hz (Healing & Meditatio… Chakra Healing Music Academy

13 Second Ckahra Meditation – 480 Hz 3:29 Chakra Frequencies – 864 Hz – 128 Hz (Healing & Meditatio… Chakra Healing Music Academy

14 Gedanken kommen zur Ruhe - 3,6 Hz 10:18 Neurexan Binaurale Beats to Sleep Neurexan

15 Improve The Male Performance 3:30 Super Testosterone: Increase Your Potency and Sexual Energ… Tantric Sex Background Music Experts

16 Tantra Session 3:20 Sex, Orgasm & Climax Sex Beats, Hands-Free Orgasm

17 Foreplay Music 3:20 Sex, Orgasm & Climax Sex Beats, Hands-Free Orgasm

18 Binaural Beats for Sex 3:13 Sex, Orgasm & Climax Sex Beats, Hands-Free Orgasm

19 Powerful Testosterone Booster 3:10 Super Testosterone: Increase Your Potency and Sexual Energ… Tantric Sex Background Music Experts

20 Angel Gamma Choir 3:42 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und komplett anhören:

https://open.spotify.com/playlist/7voxyQT7RXxeEKXA6W06WK?si=fa3fc2297b214b75

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Grafik: Binaural Beats, Quelle: wikimedia