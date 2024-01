Magical Mystery Mix am 30.1.2024_Geschichten

Der Magical Mystery Mix – Seltsame Geschichten

Alle paar Monate greift der MagicalMysteryMix tief in sein Archiv und fördert eine unterhaltsame Mischung seltsamer bis albern-komisch-lustiger oder nachdenklich-ernster kleiner Geschichten zutage, so bunt wie das Leben, gewürzt mit kleinen musikalischen Einsprengseln. Heute machen wir uns Gedanken über die Philosophie der Arithmetik, lauschen Jesus im Schnee, erfahren ein Rezept des Syndikat für Gegenlärm, lernen etwas über die Zeit und hören viele weiteren Geschichten zu unserem Vergnügen.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Arithmetik 3:53 Goldberg Ein Dutzend Täuschungen Various Artists

3 Burning Path 0:47 New Dreams Jean-Michel Pilc

4 Kirschenlied 1:33 Komm, süsser Tod Sofa Surfers & Filmdialoge

5 Arche Noah 1:38 Colours & Soul Dunkelziffer

6 Jesus Im Schnee 4:14 Sozialamt Bezahlt Doch Herbst In Peking

7 Kommunikation2 1:43 Goldberg Ein Dutzend Täuschungen Holger Czukay

8 kochen mit schmerzen 3:36 Syndikat für Gegenlärm (Hörspiel) Felix Kubin / Francoise Cactus

9 Ornah-Mynth I 0:43 A To Z Ornah-Mental

10 Shonen A (Pt.1) 0:53 From One2two [Disc 2] Hans Platzgumer / Ca Mi Tokujiro

11 aber auch zeit 3:34 qian inaud1bl3

12 Pianoforte-Intro 0:33 Leg Dich Hin Und Warte Bis Die Bilder Kommen Johannes Przygodda

13 Alpha Feedback (feat. Mae Williams) 9:16 Vitanerton von Dolorgiet Charles Wilp

14 Afri Cola TV Spots (feat. Marvin Martin) 9:51 ...Sexy-Mini-Super-Flower-Pop-Op-Alles ist drin... Charles Wilp

15 Suicid 2-16 1:01 Ohreure Weigoni

16 Donde Lion Wine 2:20 Spex CD #40 Wechsel Garland & World Standard

17 Herr Selbig Und Schnuffi 4:06 Leg Dich Hin Und Warte Bis Die Bilder Kommen Rebresch & Blumm

18 Rosa - Die Akte Rosa Peham (Pt.2) 3:39 From One2two [Disc 2] Thomas Harlan

19 Hyazinthen (Theodor Storm) 4:25 Liebesgrüsse Aus Hollywood Arne Eisholz

20 Leben heißt sterben lernen 4:00 Spex CD #71 Rocko Schamoni

21 Kurzform in 10 Schritten 14:52 Streßfrei durch Progressive Relaxation Jean-Pierre Garattoni

22 Tanz Den Enthemmten Mantafahrer 16:28 Vorkriegsjugend Jan Off

23 Was glaubst Du 3:37 Badesalz Badesalz

24 Zopf: From The Colonies 1:39 Music From The Penguin Cafe Penguin Cafe Orchestra

25 C- und F-Hörnchen - Psylos 1:36 Heul doch Mundstuhl

26 An der Bar 3:35 Efa90-Auswahlcassette 80er Jahre Max Goldt

27 Aus dem Stundenbuch 3:51 Liebesgrüsse aus Hollywood Klaus Kindler

28 First reading 0:30 Hashisheen : the end of Law Bill Laswell

29 Shape of Stories 3:11 Like This Maybe Or This Geins't Naît + L. Petitgand

30 Postor 2:04 On a rendez-vous [Disc 2] Bratsch

31 Adieu 0:22 Power Fischmob

Bild: wikimedia, Der Grossvater erzählt eine Geschichte, Anker 1884

Näheres über die Sendung erfährt ihr unter www.mmmx.de