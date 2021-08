Magical Mystery Mix am 31.08.2021_Huxleys "Eiland"

Magical Mystery Mix: Psychonautic 4

Im Rahmen unserer „Psychonautik“-Reihe schilderten wir ja schon das LSD-begleitete Sterbe-Ritual von Aldous Huxley. Ein Jahr vor seinem Tod 1963 legte er den Roman „Eiland“ vor. Fast exakt 30 Jahre nach seiner Dystopie „Schöne Neue Welt“ entwirft er eine positive Utopie: Ein schiffbrüchiger englischer Journalist – gleichzeitig eine Art Wirtschaftsagent – der Besitzer der Zeitung, für die er arbeitet, ist gleichzeitig Ölmagnat und sucht neue Ressourcenvorkommen – wird auf die tropische Insel „Pala“ verschlagen.

Pala ist eine „ideale“ Gesellschaft, d.h. wirtschaftlich funktioniert sie als Genossenschaft – Huxley entwirft es explizit als „dritten Weg“ abseits von Kapitalismus oder Kommunismus. Der gesellschaftliche „Überbau“ beruht auf psychologischen und sozial-hygienischen wissenschaftlichen Maximen: es gibt eine – freiwillige – Geburtenkontrolle, eine – mehr oder weniger – befreite Sexualität – wobei überwiegend eine tantrische Spielart praktiziert wird. In Pala wurde eine Spielart der Psychologie entwickelt, mit der man charakterliche Fehlentwicklungen – Dominanz- und Machtstreben, sadistische Neigungen etc., von klein auf therapiert. Zum Überbau gehören eine „menschenfreundliche“ Version des Buddhismus sowie der rituelle Gebrauch der psychedelisch-halluzinogenen Droge „Moksha“ – letztere ist besonders im Rahmen des Initiationsrituals für junge Menschen wichtig – um die mystische All-Einheit zu vermitteln.

Der Brite – Will Farnaby – ist zunächst westlich-skeptisch, findet aber zunehmend Gefallen an der palinesischen Gesellschaft. Er wechselt die Seiten; doch die „Zivilisation“ westlich-kapitalistischen Zuschnitts erweist sich als mächtiger – ein Militärdiktator eines Nachbarlandes erobert Pala, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, um sich die palinesischen Ressourcen anzueignen. So hat der Roman doch noch eine final „dystopische“ Perspektive – als Gegenbild zur positiven Utopie zu Beginn.

Huxley versucht „westliche“ Psychologie – er ist durch Wilhelm Reich beeinflusst, aber auch andere Klassiker blitzen auf – mit „menschenfreundlichen“ Auslegungen fernöstlich-spiritueller Strömungen zu verbinden. In der Tiefenschicht zielt es auf die mystischen Erfahrungen von „All-Einheit“ und „Aufhebung von Zeit und Raum“. Klarsichtig hat er erkannt: ohne Spiritualität können Menschen nicht leben – „Wissenschaft“ hat ihren Platz, kann und soll aber nicht alles „erklären“, genauso wie Spiritualität und Ratio einander nicht ausschließen, sondern jeweils ihre Bereiche der Gültigkeit besitzen.

Als Pazifist und Gegner totalitär-dogmatischer Systeme lehnt er Militarismus ab – Pala verzichtet explizit auf Militär – und strebt nach einem genossenschaftlichen Wirtschaftssystem. Seine großen Feindbilder sind Faschismus und diktatorischer Kommunismus und er entwickelt die Vision einer sanft-pragmatischen Versöhnung von westlicher „Ratio“ mit fernöstlicher Spiritualität.

Bemerkenswert ist seine schon damals massive Kritik an der westlichen Konsumgesellschaft, ja am ganzen „westlichen“ Lebensstil mit seinen zerstörerischen Konsequenzen. Mit heutigen Begriffen würde man von einem Plädoyer für „Nachhaltigkeit“ sprechen – gegen aufoktroyierte „falsche“ Bedürfnisse, hin zu den „echten“ Bedürfnissen. Sein Vertrauen auf „Psychologie“ mutet manchmal ein wenig naiv an, ist aber von einem echten, tiefen Humanismus getragen.

