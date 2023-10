Am 30.10.2023 fand auf dem Freiburger Platz der Alten Synagoge eine Mahnwache unter dem Motto "Bring Them Home Now" statt. Eine Installation und ein gezeigtes Video machten dabei auf das Schicksal der mehr als 200 von der Hamas entführten Menschen aufmerksam. RDL war vor Ort und berichtet in dieser Reportage.