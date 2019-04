Maria Viethen, Monika Stein und Michael Moos zu Verkauf Erbbaurechte in Haslach Gartenstadt

Am Rande der Gemeinderatsitzung von Dienstag, 26.3. 1994 befragten wir mehrere Stadträte zu ihrer Position zum Verkauf der Erbaurechte zum Preis von 7,2 Mio € in Haslach Gartenstadt an den dortigen Wohnnungsgrundstücke an die im Quartier tätigen Wohnungsträger, statt wie bisher an private Selbstnutzer.

Ein Vorgang, der im Gegensatz zu den Beschlüssen des Gemeidnerates vom 28.11.2018 steht, städtischen Grund und Boden nur noch in Erbbau zu verkaufen

Monika Stein (JPG/GAF) und Maria Viethen (Bündnis 90/Grüne 5:20

Für Michael Moos (UL/LiSST) scheint der Abverkauf eher unproblematischm zu sein, wenn es an den Bauverein geht 5:46