Mechanismen der Fehlinformation

In der vergangenen Silvesternacht in Berlin wurden 145 Menschen, größtenteils Menschen mit Einwanderungsgeschichte, festgenommen, die angeblich an Übergriffen an der Polizei beteiligt gewesen sein sollen. Warum diese Zahlen nur konstruiert und auf falschen Tatsachen beruhen und wie damit ein Anstieg des Rassismus in den Medien erzeugt wurde, erfahren wir nun im Interview mit Frau Dr. Carmen Colinas von den "neuen deutschen Medienmachern". Wir hören zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der Berliner Silvesternacht. Im Folgenden wird das Thema vertieft.