Meet The Beat am 29. April 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Jetzt nur im Kino: Im April 1963 kommt mit "Just For Fun" der nächste britische Musikfilm in die Lichtspielhäuser und präsentiert in (früher) MTV-Manier jede Menge Stars und Sternchen. In Sachen Merseybeat erscheint am 26. April 1963 die Debut-Single von Billy J. Kramer und den Dakotas - und es folgt der erste "richtige" Nummer-1-Hit der Beatles.