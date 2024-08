Meet The Beat am Samstag, 03. August 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 192 Der nächste Ausflug in die Gefilde der progressiven Rockmusik kommt von Suzi Quatros grossem Bruder Michael: Sein Album "Dancers, Romancers, Dreamers & Schemers" gehört zu den interessantesten Motown-Platten im Sommer '76. Auch ein anderer "grosser Bruder" veröffentlicht in diesem August eine neue LP - nach dem Label-Wechsel von Michael und seinen Brüdern hält Jermaine Jackson mit "My Name Is Jermaine" seinem Schwiegervater Berry Gordy einstweilen die Treue.