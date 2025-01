Meet The Beat am Samstag, 04. Januar 2025, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 208 Wenigstens ist es in der ersten Sendung nach der Weihnachtpause nur wenig winterlich: Im Sommer '77 erscheint das nächste Album der Rockband Rare Earth, während Smokey Robinson im Kino seinen ersten eigenproduzierten Film sehen kann, für den er auch den Soundtrack verfasste. A Propos Kino - auch das allseits gegenwärtige Star Wars-Fieber geht nicht spurlos an den Motown Studios vorbei...