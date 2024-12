Meet The Beat am Samstag, 14. Dezember 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 207 Der Juni 1977 steht ganz im Zeichen der musikalischen Familie Jackson: Während Jermaine daheim bei Motown sein 4. Solo-Album veröffentlicht, landen seine Brüder unter dem Namen "The Jacksons" auf ihrem neuen Label ihren ersten und einzigen Nummer-1-Hit in den britischen Charts. Dazu gibt es DJ-Promo-Maxis von Jerry Butler, Smokey Robinson und den Dynamic Superiors aus dem Disco-Sommer '77 - und einen jahreszeitlich bedingten Weihnachtsgruss von Michael Jackson an alle Motown-Fans.