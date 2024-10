Meet The Beat am Samstag, 05. Oktober 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Im September 1964 erschienen einige historische Debut-Singles von später sehr erfolgreichen Musikern: Neben den Moody Blues und Van Morrison's Them gab auch Joe Cocker mit seiner Version eines Beatles-Songs seinen gelungen Vinyl-Einstand. Im gut sortierten Schallplattenhandel gab es es auch das erste Jazz-Album mit den Hits aus Liverpool zu bestaunen - das Roger Webb Trio präsentierte "John, Paul and all that Jazz".