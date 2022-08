Meet The Beat am Samstag, 06. August 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 122 Eine fast schon vergessene Motown-Perle aus dem Sommer 1971: Die Debut-LP der erfolgreichen Songwriterin Valerie Simpson kam ihrerzeit zwar nicht in die Charts, gehört aber zu den gelungensten Hitsville-Produktionen der frühen 70er Jahre und erntete mit dem Soul-Gospel-Song "There Is A God" eine verdiente Grammy-Nominierung. Dazu gibt es das nächste Album der Supremes und jede Menge Jazz auf dem Chisa-Label mit Hugh Masekela, den Crusaders und Monk Montgomery.