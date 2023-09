Meet The Beat am Samstag, 09. September 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 162 Eine zu Unrecht vergessene Motown-Perle aus dem Herbst 1973: Mit ihrem Debut-Album "Share My Love" veröffentlichte Soul-Diva Gloria Jones eine der gelungensten Alben des Jahres - da die die Sängerin zu diesem Zeitpunkt aber ihren damaligen Freund und späteren Ehemann Marc Bolan in München bei der Produktion seines neuen Albums unterstützen wollte, blieb die Platte ohne Promotion in den Läden stehen. Als weitaus erfolgreicher erwies sich das erste Duett-Album von Diana Ross & Marvin Gaye, welches auch in Grossbritannien zum Bestseller entwickelte.