Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem Juli vor 50 Jahren - heute mit dem Beat Club vom 31. Juli '68, Eduard Zimmermanns aktuellen Reisewarnungen, Mary Hopkins neuer Gitarre und beunruhigenden Nachrichten aus der CSSR. Dazu gibt es die Hits von Tommy James & The Shondells, The Beach Boys, Wonderland, Hugh Masekela, Los Bravos und Gary Puckett & The Union Gap sowie die Top 3 aus Südafrika.