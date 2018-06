Ladies Only II

Nach der ersten Ladies-Only-Spezialausgabe am 19. April präsentiert das Bluesclubradio nun versprochenermaßen die zweite Ausgabe mit rein weiblichen Stimmen – wobei diese natürlich auch in den ‚normalen‘ Sendungen sehr oft zu hören sind. Das heutige Special begleitet die begnadete US-Sängerin Lisa Mills als Studiogast mit zwei live eingesungenen Tracks. Daneben sind am Start: Ayo, Deitra Farr, Janica Magness, Cat Power, Joanne Shaw Taylor, Deanna Bogart, Carolyn Wonderland, Liz Mandeville, Laura Rain und Miss Myra & The Moonshiners, die am kommenden Mittwoch im “Cahbah” in Kandern ein gastspiel geben.