Meet The Beat am Samstag, 07. Juni 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 221 Heute mit einigen äusserst selten gespielten Platten aus dem Herbst 1978 -von der vorerst letzten Country-Veröffentlichung des Jahrzehnts bis hin zum einzigen Motown-Album von Jazz-Ikone Grover Washington Jr. und der 13. und letzten LP von Rare Earth. Dazu gibt es einen musikalischen Gruss der Motown-Stars an den verstorbenen Vater des Label-Gründers Berry Gordy Jr. sowie einen Ausblick auf das letzte Album des Jahres von Marvin Gaye - mehr dazu am nächsten Samstag.

