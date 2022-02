Meet The Beat am Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 105 Im Sommer 1970 erscheint das Motown-Album der britischen Sängerin Kiki Dee, die als erste Europäerin von Berry Gordy unter Vertrag genommen wird und deren Hitsville-Produktionen auch in der Northern Soul Szene zu hören sind. Dazu gibt es Musik von The Rustix und den Poor Boys sowie ein neues Album von Smokey Robinson & The Miracles - wie immer mit einer gelungenen Cover-Version eines Beatles-Klassikers.