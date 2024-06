This Is The Motown Sound - Folge 185 Das neue Jahr beginnt für Motown äusserst erfolgreich: Am 3. Januar 1976 erreicht David Ruffin mit "Walk Away From Love" die Spitze der US-Soulcharts. Dazu gibt es die ersten neuen LPs des Jahres von Willie Hutch, Luther Allison und Jr. Walker and the All-Stars, der mit "Hot Shot" bereits sein 11. Motown-Album veröffentlicht.