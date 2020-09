Meet The Beat am Samstag, 19. September, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 58: Der 10. Nummer-1-Hit der Supremes und zwei legendäre Motown Singles aus dem Frühjahr 1967, die dank der Northern Soul Szene im Norden Englands erst in den frühen 70ern zu Charterfolgen wurden - darunter R. Dean Taylor mit "There's A Ghost In My House", der im Mai 1974 Platz 3 der UK-Charts erreichte. Dazu gibt es die Temptations mit dem nächsten Live-Album der Motown-Historie, inklusive ihrer bemerkenswerten Version des Beatles-Klassikers "Yesterday".