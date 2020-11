Meet The Beat am Samstag, 07. November, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 63: Im September 1967 kommt mit "I Heard It Through The Grapevine" von Gladys Knight & The Pips die bis dahin erfolgreichste Hitsville-Produktion in die Plattenläden. Ein weiterer (zukünftiger) Millionseller findet sich auf dem neuen Album von Smokey Robinson & The Miracles - der von Stevie Wonder geschriebene Song "Tears Of A Clown" sollte aber erst 1970 als britische Single-Veröffentlichung in den UK-Charts auftauchen und danach auch in den USA zum Nummer-1-Hit werden.