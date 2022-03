Meet The Beat am Samstag, 19. März 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 109 Creedence Clearwater Revival goes Motown: auf ihrem Nummer-1-Album "Cosmo's Factory" erscheint im Sommer 1970 ihre legendäre 11-Minuten-Rock-Version von "I Heard It Through The Grapevine" und wird zum Hit im US-Underground-Radio. Gelungene und erfolgreiche Cover-Versionen gibt es auch von Rare Earth und Edwin Starr,der nach seinem (leider immer noch aktuellen) Hit "War" das dazugehörige Album "War And Peace" liefert.