Meet The Beat am Samstag, 08. Juni 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 186 Im Frühjahr 1976 gibt es den Motown Sound vor allem in den US-Discotheken zu erleben: Neben Dancefloor-Smashes von David Ruffin, den Supremes und Diana Ross, deren Nummer-1-Hit "Love Hangover" in der 12" Maxi-Version auch zu einem der meistgespielten Tracks des Jahres werden sollte, taucht auch Eddie Kendricks wiederholt in den DJ-Playlists auf - sein neuestes Album "He's A Friend" gehört schnell zum festen Repertoire der angesagten Clubs.