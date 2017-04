40 Jahre STIFF Records / Folge 23

Die 80er Jahre beginnen buchstäblich mit einem klassischen STIFF-Hit: Im Januar 1980 steht die neueste Madness-Single in der britischen Top 3 und ist dabei auchdie erste Nummer, die im neuen Jahrzehnt in der BBC-Show "Top Of The Pops" zu sehen ist. Dazu gibt es den ersten 2 Tone-Nummer 1–Hit der Specials sowie spannende STIFF-Releases der Feelies, der Dirty Looks und Wreckless Eric.