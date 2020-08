Meet The Beat am Samstag, 1. August, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - eine chronologische Tour durch die Geschichte eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, das von Berry Gordy Jr. Anfang 1959 gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 52: Im August '66 erscheint das bis dahin erfolgreichste Album aus den Hitsville-Studios: "The Supremes A' Go-Go" geht international über 3,5 Millionen mal über die Ladentheken und etabliert Diana Ross und Co. endgültig als weltweit erfolgreichste Gruppe neben den Beatles.