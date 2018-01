Meet The Beat am Samstag, 13. Januar, 20 Uhr

40 Jahre STIFF Records / Folge 51

Im Sommer 1983 erreichen Madness mit "Our House" als erste STIFF-Band die amerikanische Top Ten - dazu gibt es die selten gespielten US 12"-Mixes sowie den Remix ihres britischen Hits "Wings Of A Dove". Auch Elvis Costello hat in diesem Spätsommer seinen ersten (und einzigen) transatlantischen Top 40-Erfolg : Mit Hilfe des bewährten Madness-Produzententeams Langer/Winstanley wird auch "Everyday I Write The Book" zum Radio- und MTV-Hit.