Meet The Beat am Samstag, 13. Mai 2023, 20 Uhr

Die ESC-Woche bei Meet The Beat: Heute Abend wird der Eurovison Song Contest zum 9. Mal von der BBC ausgerichtet - dazu gibt es kurz vor dem Start in Liverpool einen Rückblick auf den 8. und vorerst letzten ESC auf britischem Boden, der am 9. Mai 1998 in Birmingham über die Bühne ging und vor einem Vierteljahrhundert (!) mit Guildo Horn und Dana International den Wettbewerb in das 21. Jahrhundert katapultierte. Neben einigen ausgesuchten Highlights des damaligen Grand-Prix-Jahrgangs gibt es auch die besten Tracks aus der kultigen TV-Show "A Song For Eurotrash" vom 12. Mai 1998, in der britische Popstars wie Shane McGowan, Terry Hall & Sinead O'Connor oder Bananarama ihre Versionen von ESC-Klassikern zum Besten gaben.