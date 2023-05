Meet The Beat am Samstag, 06. Mai 2023, 20 Uhr

Die ESC-Woche bei Meet The Beat: Am nächsten Samstag wird in Liverpool der Eurovison Song Contest zum mittlerweile 9. Mal von der BBC ausgerichtet - in der ESC-Woche gibt es dazu eine musikalische Rückschau auf die 8 bisher auf der britischen Insel ausgetragenen Grand-Prix-Wettbewerbe. Heute im ersten Teil: Ein Allerlei mit bunten ESC-Highlights aus den Jahren 1960 bis 1982, wie immer mit vielen O-Tönen, Klassikern und Raritäten.