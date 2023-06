Meet The Beat am Samstag, 17. Juni 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 153 Es war der bis dahin erfolgreichste Abschied einer Motown-Gruppe: Noch bevor ihr Album "Neither One Of Us" im April 1973 Platz 1 der Soul-Charts erreichte, hatten Gladys Knight & The Pips das Label gewechselt und waren bei Buddah Records untergekommen. Dazu gibt es den 2. Nummer-1-Hit in Folge für Stevie Wonder (der ihm auch einen Grammy einbrachte) sowie das 7. Studio-Album der Jackson Five vom 29. März 1973.