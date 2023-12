Meet The Beat am Samstag, 09. Dezember 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 170 Es war das Jahr von Marvin Gaye: Nach seinen erfolgreichen Studio-Alben "What's Going On" und "Let's Get It On" startete Anfang 1974 seine gefeierte Comeback-Tour im kalifornischen Oakland, wo am 4. Januar bei seiner Show vor 14.000 begeisterten Fans das Album "Marvin Gaye Live!" entstand, welches im Sommer '74 Platz 1 der Soul-Charts erreichte und ihm ausserdem noch eine Grammy-Nominierung einbrachte. Dazu gibt es die nächste LP von The Undisputed Truth sowie das Debut-Album der Commodores aus dem Juli 1974.