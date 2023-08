Meet the Beat am Samstag, 19. August 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 160 Im heissen August 1973 erscheinen gleich zwei der erfolgreichsten und gefeiertsten Motown-Alben der Dekade: Neben Stevie Wonders mit einem Grammy als "Best Album Of The Year" ausgezeichneter LP "Innervisions" veröffentlicht auch Marvin Gaye mit "Let's Get It On" die kommerziell erfolgreichste Platte seiner Karriere und wird endgültig zum Superstar der amerikanischen Pop- und Soul-Szene.