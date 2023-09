Meet The Beat am Samstag, 02. September 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 161 Weitere Tracks aus Stevie Wonders mit einem Grammy als "Best Album Of The Year" ausgezeichneter LP "Innervisions" und die Highlights aus dem überraschenden 8. Studio-Album der Jackson Five - auf "G.I.T.: Get It Together" präsentieren die Brüder statt dem gewohnten Bubblegum-Soul erstmals tanzbare Funk- und Disco-Nummern. Ein eher unerwarteter Discotheken-Klassiker kommt im Herbst '73 von der indigenen Band XIT, deren Single "Reservation Of Education" vor Allem auch in europäischen Clubs zum Hit wird.