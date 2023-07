This Is The Motown Sound - Folge 157 Mit "Silent Warrior" veröffentlicht die indigene Band XIT im Frühjahr '73 ihr 2. Album und landet damit vor Allem in Europa einen überraschenden frühen Discotheken-Klassiker. Dazu gibt es eine legendäre LP der Black-Panther-Aktivistin Elaine Brown sowie mit "Come Into My Life" von Jermaine Jackson ein weiteres Solo-Album aus den Reihen der Jackson 5 .