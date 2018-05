Meet The Beat am Samstag, 19. Mai, 20 Uhr

40 Jahre STIFF Records / Folge 63

Im Herbst 1985 ist STIFF nach der Trennung von Island Records zurück im Kreise der britischen Indie-Labels. Da in dieser Zeit nur wenige neue Veröffentlichungen den Weg in die Plattenläden finden, gibt es einen Blick auf die gleichzeitigen Aktivitäten jener Firma, die STIFF in nicht mehr allzulanger Zukunft übernehmen sollte. Mit Hits und Raritäten von Propaganda, Grace Jones, Anne Pigalle und Frankie Goes To Hollywood.