This Is The Motown Sound - Folge 77: Nach ihrer erfolgreichen Single "Love Child" legen Diana Ross & The Supremes im November 1968 mit dem gleichnamigen Album nach und liefern eine ihrer besten und kompaktesten Platten überhaupt. Auch Stevie Wonder veröffentlicht neues Material - darunter eine selten gehörte Instrumental-LP unter dem Pseudonym "Eivets Rednow".