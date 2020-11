Meet The Beat am Samstag, 21. November, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 65: Das nächste Live-Album aus dem Motown-Katalog kommt von Jr. Walker & The All Stars, die Ende 1967 auch auf der Bühne für die perfekte Party-Stimmung sorgten. Dazu gibt es eine weitere erfolgreiche LP der Temptations und die letzten Hitsville-Singles des alten Jahres mit The Ones, Marvin Gaye und The Marvelettes.

Folge 66 gibt es ausnahmsweise bereits am nächsten Samstag - ein Special zum Geburtstag von Labelgründer Berry Gordy, Jr., der am 28. November 91 Jahre alt wird.