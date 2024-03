Meet The Beat am Samstag, 23. März 2024. 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 181 Selten gehörte Obskuritäten aus dem vielseitigen Motown-Sommer 1975: Neben erfolgreichen Country-Singles von T.G. Sheppard und Pat Boone gibt es auch den einzigen Chart-Erfolg des Duos Gaylord & Holiday zu hören, die mit ihrem Comedy-Remake des italienischen Klassikers "Eh Cumpari" einen der überraschendsten Hits der gesamten Motown-Geschichte landen konnten. Dazu gibt es einen unverhofften Northern-Soul-Hit der Four Seasons sowie Disco-Smashes von Bottom & Co. sowie den Dynamic Superiors.