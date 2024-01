Meet The Beat am Samstag, 20. Januar 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 174 Soul-Enthusiasten müssen heute ganz besonders stark sein: Ende 1974 startet Motown-Chef Berry Gordy ein neues Label für Country Music, das schnell erfolgreich wird. Bereits die 3. Single mit dem neuen Melodyland-Logo erreicht im Februar '75 Platz 1 der offiziellen US-Country-Charts - und startet die Karriere des später so erfolgreichen Country-Barden T.G. Sheppard. Klassischer Motown-Sound kommt derweil von G.C. Cameron, Edwin Starr und Willie Hutch.