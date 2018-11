Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem November vor 50 Jahren - Richard Nixon wird Präsident, die Monkees sind im Kino und Paul McCartney spricht über das neue Beatles-Album. Datz gibt es die Hits von Tammy Wynette, Joe Cocker, The Supremes, Paul Mauriat, The Who und Peter Alexander sowie die Top 3 aus Singapur.