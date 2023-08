Meet The Beat am Samstag, 26. August 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Beatlemania starts here: mit ihrer 4. Single "She Loves You" vom 23. August 1963 brechen die Beatles nicht nur alle Rekorde, sondern prägen mit ihrem "Yeah Yeah Yeah" auch eine ganze Ära. Im britischen Fernsehen läuft derweil die erste Folge der legendären Musik-Show "Ready Steady Go" - und Billy J. Kramer hat mit einem Lennon/McCartney-Song seinen ersten Nummer 1 Hit. In der Top Ten ist auch Joe Meeks Schützling Heinz Burt zu hören, der mit einem Tribut an Eddie Cochran seinen erfolgreichsten Hit landen kann.