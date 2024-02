Meet The Beat am Samstag, 24. Februar 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Im Februar 1964 brachen die Beatles alle Rekorde, als sie auf ihrem ersten US-Trip mit ihren Auftritten in der Ed Sullivan Show über 70 Millionen Zuschauer begeisterten - und dabei ganz nebenbei auch die amerikanischen Charts eroberten. Aber auch auf der heimischen Insel tat sich Historisches - unter dem sinnigen Titel "Beatlemania" kam eine von britischen Sessionmusikern eingespielte Budget-LP in die Charts. Neue erfolgreiche Singles kamen von Cilla Black und Billy J. Kramer mit den Dakotas, während Georgie Fame mit seinen R&B-Aufnahmen aus dem Londoner Flamingo-Club noch auf den kommerziellen Durchbruch warten musste.

das auch der britischen Girl Group The Carefrees einen Überraschungs-Hit in den US-Charts beschert, wo die angesprochene bzw. angesungene Combo in der letzten Januar-Woche zum ersten Mal Platz 1der Hot 100 erreicht und die vielzitierte British Invasion ins Leben ruft. Zuhause auf der Insel startet derweil die erste grosse Tour der Rolling Stones, zu der ihre erfolgreiche Debut-EP in die Plattenläden kommt.