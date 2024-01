Meet The Beat am Samstag, 27. Januar 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Das Jahr 1964 beginnt mit dem globalen Motto "We Love You Beatles" - das auch der britischen Girl Group The Carefrees einen Überraschungs-Hit in den US-Charts beschert, wo die angesprochene bzw. angesungene Combo in der letzten Januar-Woche zum ersten Mal Platz 1der Hot 100 erreicht und die vielzitierte British Invasion ins Leben ruft. Zuhause auf der Insel startet derweil die erste grosse Tour der Rolling Stones, zu der ihre erfolgreiche Debut-EP in die Plattenläden kommt.

.