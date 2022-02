Meet The Beat am Samstag, 26, Februar 2022, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Twisten, bis der Arzt kommt: Auch im Februar 1962 hielt der Modetanz die britischen Plattenkäufer in Bewegung und startete dabei eher unfreiwillig ein neues musikalisches Genre: Mit Howie Caseys LP "Twist At The Top" erschien das erste Album einer Liverpooler Combo und läutete so die klassische Merseybeat-Ära ein. Eher traditionelle Töne kamen vor 60 Jahren von Shane Fenton, Helen Shapiro und Elvis Presley, der seine nächste Nummer-1-Single in den Brit-Charts feiern konnte.