Meet The Beat am Samstag, 30. Juli 2022, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Neue Hits im Juli 1962 kamen von Helen Shapiro, Shane Fenton, Billy Fury und Bernard Cribbins, dessen erfolgreiche Novelty-Nummer "Right Said Fred" rund drei Jahrzehnte später als Namensgeber einer bekannten britischen Pop-Band dienen sollte. In den Kinos war mit mit Clive Donners "Some People" der nächste erfolgreiche Musikfilm angelaufen - und machte The Eagles aus Bristol zu einer der angesagtesten Instrumentalcombos des Jahres.