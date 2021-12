Meet The Beat am Samstag, 26.12.2021, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gespielter Raritäten. Ein jazziges Ho Ho Ho im Dezember 1961: mit seiner Nummer "Midnight in Moscow" beschert Kenny Ball der britischen Trad-Jazz-Szene den erfolgreichsten internationalen Hit, während Helen Shapiro mit schönen Pop-Versionen klassischer Jazz-Standards auf Platz 1 der EP-Charts überwintern kann. Dazu gibt es die ein oder andere Weihnachtsplatte und die nicht ganz so festlich geratene Debut-Single von Screaming Lord Sutch zu hören.