Permanent Waves am Sonntag, 26.12.2021, 20 Uhr

Alle jahre wieder: zum Abschluss eines spannenden Jahres gab es auch im Dezember '81 bei der BBC John Peels alljährliche "Festive Fifty" zu bestaunen, die wie in jedem Jahr seit 1976 die 50 Lieblingstracks seiner Hörerschaft zusammenbrachte. Zu hören gibt es diesmal neben den Allzeit-Klassikern auch jede Menge aktueller Hits von den Altered Images, Echo & The Bunnymen oder Heaven 17 - und natürlich die von den drei grossen britischen Musikzeitungen frisch gekürte Single des Jahres von The Specials.