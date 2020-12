Permanent Waves am Sonntag, 27. Dezember, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Zum Abschluss eines spannenden Jahres gibt es auch an diesem Wochenende traditionsgemäss die besten Songs aus John Peels alljährlicher "Festive Fifty"zu hören, die im Dezember '80 bei der BBC augestrahlt wurde und wie in jedem Jahr seit 1976 die 50 Lieblingstracks seiner Hörerschaft zusammenbrachte - von den Sex Pistols bis zu Adam & The Ants, The Clash und Joy Division. Im Januar geht es hier dann wieder regulär weiter - mit den aktuellen Hits aus den UK Independent Charts des Jahres 1981.