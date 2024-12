Permanent Waves am Sonntag, 22. Dezember 2024, 20 Uhr

Viel Neues unterm Tannenbaum: auch die Permanent Waves 1984 gehen mit einem weihnachtlichen Besuch bei John Peels alljährlicher "Festive Fifty" zu Ende, die auch vor 40 Jahren die 50 Lieblingstracks seiner Hörerschaft zusammenbrachte und wie immer aus den besten Songs des aktuellen Jahrgangs bestand - mit Platten von New Order, The Unknown Cases, Working Week, Bronski Beat, den Cocteau Twins, This Mortal Coil und natürlich von The Smiths, die sich auch in der Liste dieses Jahres ganz vorne mit dabei waren. See you in '85!